Энергетик: Байден «бредит», предлагая покупать нефть у РФ по низкой цене Энергетик Пикин: Байден «немного бредит», предлагая покупать российскую нефть по цене ниже рыночной

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с NEWS.ru заявил, что президент США Джо Байден, вероятно, «немного бредит», говоря о планах Евросоюза закупать российскую нефть по цене ниже рыночной вместо полного запрета импорта. Эксперт отметил, что ЕС и так приобретал сырьё у РФ со скидкой.

Мне кажется, президент США немного бредит, мягко выражаясь. То, что российскую нефть покупают со скидкой — да, покупают. Европейцы тоже покупали со скидкой. Что он сказал? Может, он немного ошибся со временем, это было в прошлой реальности. Сейчас это не обсуждается. Может, в итоговом варианте что-то поменяется, [иначе] это означает, что санкций никаких нет на российскую нефть. Его заявление непонятно, может он просто ошибся? — добавил Пикин.

Накануне Байден сообщил, что Евросоюз сейчас обсуждает возможность закупки российской нефти по цене ниже рыночной. Политик отметил, что это одна из возможностей — покупать российскую нефть «по значительно более низкой цене, нежели та, которая устанавливается сейчас на рынке».

Ранее стало известно, что британское издание The Spectator заявило: Запад не сможет одолеть Россию санкциями. Его намерения сделать это исключительно с помощью рестрикций оказались «надменной фантазией». При этом попытки ЕС отказаться от импорта нефти из России доказали безрассудность западного подхода.