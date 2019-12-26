https://static.news.ru/photo/d4c4f812-27e8-11ea-aedb-fa163e074e61_660.jpg Фото: InfoResist - ИнфоРезист/youtube.com

Поощрить за любовь к профессии аниматоров, изображавших собаку, свинью и слона, которые, несмотря на полное отсутствие зрителей, не прервали своё выступление на острове Татышев, предложил депутат горсовета Красноярска Роман Крастелёв.

Видео с выступления разошлось по Интернету, и пользователи окрестили его «грустным дэнсом» и «самой грустной вечеринкой». На кадрах видно, как на сцене танцуют трое артистов в костюмах животных, а вокруг ни одного зрителя.

Местный парламентарий Крастелёв не остался в стороне и опубликовал в Facebook пост, посвящённый артистам, и предложил их наградить.

Несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий исполнители честно и добросовестно работают, — написал он.

Каждый день аниматоры в костюмах животных выходят на сцену парка Универсиады на острове Татышев и танцуют, а на шоу нет ни одного зрителя. Карастелёв заинтересовался, сколько потратили на организацию этого мероприятие. Депутат уже отправил запрос на имя исполняющего обязанности директора «Центра реализации социальных объектов» Максима Бархатова и попросил об этом сообщить.

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