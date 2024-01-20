«Слон в посудной лавке»: Симоньян оценила управленческие навыки США Симоньян: США управляют миром подобно слону в посудной лавке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Соединенные Штаты управляют миром подобно слону в посудной лавке, заявила в программе «Право знать» на ТВЦ главред RT Маргарита Симоньян. Однако, по ее словам, России удалось «расшатать» эту лавку.

Нам придется еще долго жить в ситуации, где они [США] будут управлять миром, как слон в посудной лавке, как они делают это уже очень много лет. Мы, безусловно, сильно расшатали эту посудную лавку. Я имею в виду то нелепое, нелогичное, эгоистичное и несправедливое мироустройство, которое существовало с 1991 года, с развала Советского Союза, — уточнила Симоньян.

Она добавила, что президент США Джо Байден сегодня похож на «хромую утку». По ее словам, нестройная походка хозяина Белого дома выражается в прямом и переносном смысле. Симоньян выразила мнение, что России нужно активнее работать над «расшатыванием лавочки», что та поскорее рухнула. После этого, отметила главред RT, будет создано новое и более справедливое мироустройство.

Ранее Симоньян заявила, что западный истеблишмент не верит, что Россия планирует напасть на НАТО. Однако, уточнила она, заокеанские политики развивают риторику об «угрозах» со стороны РФ, так как теряют поддержку электората.

Кроме того, по мнению главреда, исторически сложилось, что США зарабатывают на войнах огромные деньги. Поэтому Вашингтону нужно запугать людей, чтобы они хотя бы из страха продолжали поддерживать политику властей и дали им возможность продолжить обогащаться, резюмировала Симоньян.