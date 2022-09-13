Сломавший спину в лифте петербуржец рассказал подробности инцидента

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Сломавший спину во время падения лифта в петербургской городской больнице 22-летний санитар рассказал в беседе с «Невскими новостями», что продолжал работать с травмой в течение 17 дней. По его словам, администрация медучреждения отказала ему в оформлении производственной травмы. Молодой человек уточнил, что его случай не первый, лифт эксплуатируется 30 лет и однажды уже падал, но тогда руководство клиники замяло скандал.

Я не первый пострадавший. Один сотрудник уже падал на этом лифте, но весной. Он тогда сломал палец на ноге, но дело замяли. Лифт предназначен для перевозки тел. Его не меняли с момента запуска больницы, он уже больше 30 лет работает, — отметил санитар.

Молодой человек рассказал, что намерен обратиться в инспекцию по труду, так как руководство больницы не планирует решать проблему с неисправным лифтом. Санитар добавил, что сотрудники по регламенту не имеют права им пользоваться, но администрация обязывает это делать.

Я не боюсь, что меня уволят. Мне уже начинают предъявлять претензии по поводу якобы моих нарушений, составляют смешные служебные записки. Понимают, что я не буду молчать, как это у них принято, — рассказал пострадавший.

Ранее три человека пострадали при падении в шахту лифта в здании на севере Москвы недалеко от метро «Тимирязевская». Как сообщил представитель столичных экстренных служб, пострадавших удалось извлечь из шахты до приезда спасателей, они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.