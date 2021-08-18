Слом системы: 30 лет со дня Августовского путча

В ночь на 19 августа 1991 года представители руководства СССР создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). В него, в частности, вошли премьер-министр Валентин Павлов, министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков и другие высокопоставленные лица.
Члены ГКЧП выступили против преобразований в стране, которые проводил президент СССР Михаил Горбачёв. 19 августа путчисты предприняли попытку захвата власти с целью отстранить его от власти.
В крупные города страны были введены войска и стянута военная техника. Президент РСФСР Борис Ельцин со сторонниками вышел на защиту Белого дома, чтобы противостоять заговорщикам. Стоя на танке, он зачитал «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП антиконституционным переворотом.
Горбачёв в момент путча находился в Крыму. После трёх дней противостояния деятельность ГКЧП была прекращена, а ряд его членов арестовали.
О событиях Августовского путча — в фотогалерее NEWS.ru.
Воинские подразделения и техника на улицах Москвы в дни Августовского путча 1991 года
Global Look Press
В дни Августовского путча ГКЧП, 1991 год. Введено чрезвычайное положение и в столицу введены воинские подразделения
Global Look Press
Воинские подразделения и техника на улицах Москвы в дни Августовского путча 1991 года
Global Look Press
В дни Августовского путча ГКЧП, 1991 год. Введено чрезвычайное положение и в столицу введены воинские подразделения
Global Look Press
19 августа 1991 года в Москве объявлено чрезвычайное положение, в город введены войска и техника
Global Look Press
19 августа 1991 года в Москве объявлено чрезвычайное положение, в город введены войска и техника
Global Look Press
Манифестанты на улицах города в дни Августовского путча 1991 года. Введено чрезвычайное положение и в столицу введены воинские подразделения
Global Look Press
19 августа 1991 года в Москве объявлено чрезвычайное положение, в город введены войска и техника
Global Look Press
19 августа 1991 года в Москве объявлено чрезвычайное положение, в город введены войска и техника
Global Look Press
Манифестанты на улицах города в дни Августовского путча 1991 года. Введено чрезвычайное положение и в столицу введены воинские подразделения
Global Look Press
Манифестанты на улицах города в дни Августовского путча 1991 года. Введено чрезвычайное положение и в столицу введены воинские подразделения
Global Look Press