Слом системы: 30 лет со дня Августовского путча

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В ночь на 19 августа 1991 года представители руководства СССР создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). В него, в частности, вошли премьер-министр Валентин Павлов, министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков и другие высокопоставленные лица.

Члены ГКЧП выступили против преобразований в стране, которые проводил президент СССР Михаил Горбачёв. 19 августа путчисты предприняли попытку захвата власти с целью отстранить его от власти.

В крупные города страны были введены войска и стянута военная техника. Президент РСФСР Борис Ельцин со сторонниками вышел на защиту Белого дома, чтобы противостоять заговорщикам. Стоя на танке, он зачитал «Обращение к гражданам России», в котором назвал действия ГКЧП антиконституционным переворотом.

Горбачёв в момент путча находился в Крыму. После трёх дней противостояния деятельность ГКЧП была прекращена, а ряд его членов арестовали.

О событиях Августовского путча — в фотогалерее NEWS.ru.