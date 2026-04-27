Слойки с персиками и творогом — на скорую руку, а выглядят как из модной пекарни

Слойки с персиками и творогом — на скорую руку, а выглядят как из модной пекарни

Готовое слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашней выпечки без лишней возни. Всего несколько ингредиентов из холодильника — и на столе ароматные слойки с нежной начинкой. Быстро, просто и очень вкусно — идеальный десерт к чаю.

Ингредиенты:

творог — 300 г;

яйцо — 2 шт. (1 в начинку, 1 для смазывания);

сахар — 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

сметана — 2 ст. л.;

консервированные персики — 300 г;

слоеное бездрожжевое тесто — 800 г.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте. Для начинки смешайте творог, яйцо, сахар, крахмал, ваниль и сметану, пробейте до кремовой консистенции. Персики обсушите и нарежьте кусочками.

Раскатайте тесто и выложите в форму, формируя углубления. В каждое добавьте творожную массу и немного персиков. Накройте вторым слоем теста, аккуратно прижмите края и смажьте яйцом.

Выпекайте при 180 °C около 15–20 минут до румяной корочки. Остудите, нарежьте и подавайте — получается нежно, сочно и очень по-домашнему уютно.

