Слойки с персиками и творогом — на скорую руку, а выглядят как из модной пекарни

Готовое слоеное тесто — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашней выпечки без лишней возни. Всего несколько ингредиентов из холодильника — и на столе ароматные слойки с нежной начинкой. Быстро, просто и очень вкусно — идеальный десерт к чаю.
Ингредиенты:
- творог — 300 г;
- яйцо — 2 шт. (1 в начинку, 1 для смазывания);
- сахар — 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- консервированные персики — 300 г;
- слоеное бездрожжевое тесто — 800 г.
Приготовление
Тесто заранее разморозьте. Для начинки смешайте творог, яйцо, сахар, крахмал, ваниль и сметану, пробейте до кремовой консистенции. Персики обсушите и нарежьте кусочками.
Раскатайте тесто и выложите в форму, формируя углубления. В каждое добавьте творожную массу и немного персиков. Накройте вторым слоем теста, аккуратно прижмите края и смажьте яйцом.
Выпекайте при 180 °C около 15–20 минут до румяной корочки. Остудите, нарежьте и подавайте — получается нежно, сочно и очень по-домашнему уютно.
