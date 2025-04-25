Если вы не любите возиться с тестом, но обожаете вкусные десерты, торт «Полено» — настоящий клад. Для его приготовления вам понадобятся пачка слоеного теста и шоколадный крем, который вы сделаете самостоятельно за несколько минут!

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста;
  • 200 мл сливок 33%;
  • 100 г темного шоколада;
  • 1 ст. л. сахарной пудры.

Способ приготовления:

  1. Раскатайте 500 г слоеного теста в пласт 3 мм. Нарежьте на полоски 2×15 см.
  2. Выпекайте 12–15 минут при 200°C до румяности.
  3. Приготовьте крем: взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой. Растопите шоколад в микроволновке. Влейте его в сливки, перемешайте.
  4. Выложите палочки на блюдо, промажьте кремом. Повторяйте слои, выкладывая их в форме полукруга.

При желании украсьте торт, натерев сверху шоколад. Подавайте через час — палочки пропитаются, но сохранят хруст. Это очень вкусный и простой торт.

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