Если вы не любите возиться с тестом, но обожаете вкусные десерты, торт «Полено» — настоящий клад. Для его приготовления вам понадобятся пачка слоеного теста и шоколадный крем, который вы сделаете самостоятельно за несколько минут!
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста;
- 200 мл сливок 33%;
- 100 г темного шоколада;
- 1 ст. л. сахарной пудры.
Способ приготовления:
- Раскатайте 500 г слоеного теста в пласт 3 мм. Нарежьте на полоски 2×15 см.
- Выпекайте 12–15 минут при 200°C до румяности.
- Приготовьте крем: взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой. Растопите шоколад в микроволновке. Влейте его в сливки, перемешайте.
- Выложите палочки на блюдо, промажьте кремом. Повторяйте слои, выкладывая их в форме полукруга.
При желании украсьте торт, натерев сверху шоколад. Подавайте через час — палочки пропитаются, но сохранят хруст. Это очень вкусный и простой торт.
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