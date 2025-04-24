Слоеный пирог-косичка с тянущимся сулугуни: впечатляет своим вкусом и видом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите впечатлить домашних или гостей необычной выпечкой? Этот слоеный пирог-косичка с хрустящей корочкой, воздушным тестом и ароматной сырной начинкой покорит любого!

Ингредиенты:

500 г готового слоеного теста;

300 г сулугуни (можно смешать с брынзой);

1 яйцо для смазки;

1 ст. л. сливочного масла;

щепотка сухого чеснока (по желанию).

Способ приготовления:

Раскатайте тесто в прямоугольник 30×40 см. Посередине выложите брусок нарезанного соломкой сулугуни. Сделайте косые надрезы по краям теста (как для плетения). Заплетите косичку, поочередно накладывая полоски теста наискосок. Смажьте взбитым яйцом, выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистости.

Этот пирог впечатляет своим вкусом и видом. Он идеален к завтраку, на праздничный стол или как сытный перекус. Подавайте теплым — сыр будет тянуться.

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