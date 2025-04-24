Хотите впечатлить домашних или гостей необычной выпечкой? Этот слоеный пирог-косичка с хрустящей корочкой, воздушным тестом и ароматной сырной начинкой покорит любого!

Ингредиенты:

  • 500 г готового слоеного теста;
  • 300 г сулугуни (можно смешать с брынзой);
  • 1 яйцо для смазки;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • щепотка сухого чеснока (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Раскатайте тесто в прямоугольник 30×40 см. Посередине выложите брусок нарезанного соломкой сулугуни.
  2. Сделайте косые надрезы по краям теста (как для плетения).
  3. Заплетите косичку, поочередно накладывая полоски теста наискосок.
  4. Смажьте взбитым яйцом, выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистости.

Этот пирог впечатляет своим вкусом и видом. Он идеален к завтраку, на праздничный стол или как сытный перекус. Подавайте теплым — сыр будет тянуться.

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