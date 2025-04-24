Хотите впечатлить домашних или гостей необычной выпечкой? Этот слоеный пирог-косичка с хрустящей корочкой, воздушным тестом и ароматной сырной начинкой покорит любого!
Ингредиенты:
- 500 г готового слоеного теста;
- 300 г сулугуни (можно смешать с брынзой);
- 1 яйцо для смазки;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- щепотка сухого чеснока (по желанию).
Способ приготовления:
- Раскатайте тесто в прямоугольник 30×40 см. Посередине выложите брусок нарезанного соломкой сулугуни.
- Сделайте косые надрезы по краям теста (как для плетения).
- Заплетите косичку, поочередно накладывая полоски теста наискосок.
- Смажьте взбитым яйцом, выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистости.
Этот пирог впечатляет своим вкусом и видом. Он идеален к завтраку, на праздничный стол или как сытный перекус. Подавайте теплым — сыр будет тянуться.
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