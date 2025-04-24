Сливочный суп с грибами! Очень простой, но добавки просили все

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Сливочный суп с грибами! Очень простой, но добавки просили все. Это очень вкусное блюдо с насыщенным вкусом шампиньонов и вешенок. Идеально для уютного обеда — нежный, ароматный и по-настоящему домашний!

Ингредиенты

Шампиньоны — 300 г

Вешенки — 200 г

Лук репчатый — 1 шт. (около 100 г)

Сливки 20% — 100 мл

Плавленый сыр — 30 г

Вода или овощной бульон — 1 л

Масло растительное — 2 ст. л.

Мука пшеничная — 1,5 ст. л. (40 г)

Масло сливочное — 30 г

Укроп/петрушка — небольшой пучок

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Обжарка грибов. Лук нарезать кубиками, грибы — пластинками. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить лук до прозрачности. Добавить грибы и готовить на среднем огне 7–10 минут до румяности.

2. Приготовление заправки. В сотейнике растопить сливочное масло, всыпать муку и обжарить 1–2 минуты, помешивая. Тонкой струйкой влить 200 мл бульона, размешать до однородности.

3. Сборка супа. Переложить грибы с луком в кастрюлю, залить оставшимся бульоном. Влить сливочно-мучную смесь, довести до кипения. Убавить огонь, варить 15 минут под крышкой. Добавить сливки и сыр, прогреть 2–3 минуты (не кипятить). Приятного аппетита!

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