Сливочно-сырная гречка с курицей! Делаем из «Фу, гречка!» — «Вау, гречка!». Этот рецепт превратит обычную гречку в нежное, ароматное блюдо, которое понравится даже самым привередливым едокам. Сливочный сыр делает кашу особенно вкусной, а курочка получается сочной и пряной.
Ингредиенты
- Куриные бедра — 500 г
- Гречка — 200 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливочное масло — 20 г
- Растительное масло — 20 мл
- Сливочный плавленый сыр — 2 ст. л.
- Вода — 200 мл
- Сливки 20% — 200 мл
- Специи: соль, паприка, овощная приправа — по вкусу
- Лавровый лист — 1 шт.
Приготовление
1. Обжариваем курицу: на смеси растительного и сливочного масел обжарьте кусочки куриных бедер 5 минут до румяной корочки.
2. Добавляем овощи: положите нарезанные лук, морковь и чеснок. Обжаривайте до мягкости овощей.
3. Вводим гречку: засыпьте промытую гречку, перемешайте и прогрейте 2 минуты.
4. Томим под крышкой: Влейте кипяток, добавьте сливочный сыр и лавровый лист и варите 10 минут, затем влейте теплые сливки и варите еще до готовности.
Ранее мы делились рецептом «Мясных ежиков». Гречку по такому рецепту полюбят все!