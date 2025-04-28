Сливочно-сырная гречка с курицей! Делаем из «Фу, гречка!» — «Вау, гречка!»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливочно-сырная гречка с курицей! Делаем из «Фу, гречка!» — «Вау, гречка!». Этот рецепт превратит обычную гречку в нежное, ароматное блюдо, которое понравится даже самым привередливым едокам. Сливочный сыр делает кашу особенно вкусной, а курочка получается сочной и пряной.

Ингредиенты

Куриные бедра — 500 г

Гречка — 200 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сливочное масло — 20 г

Растительное масло — 20 мл

Сливочный плавленый сыр — 2 ст. л.

Вода — 200 мл

Сливки 20% — 200 мл

Специи: соль, паприка, овощная приправа — по вкусу

Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

1. Обжариваем курицу: на смеси растительного и сливочного масел обжарьте кусочки куриных бедер 5 минут до румяной корочки.

2. Добавляем овощи: положите нарезанные лук, морковь и чеснок. Обжаривайте до мягкости овощей.

3. Вводим гречку: засыпьте промытую гречку, перемешайте и прогрейте 2 минуты.

4. Томим под крышкой: Влейте кипяток, добавьте сливочный сыр и лавровый лист и варите 10 минут, затем влейте теплые сливки и варите еще до готовности.

Ранее мы делились рецептом «Мясных ежиков». Гречку по такому рецепту полюбят все!