Сливочно-сырная гречка с курицей! Делаем из «Фу, гречка!» — «Вау, гречка!». Этот рецепт превратит обычную гречку в нежное, ароматное блюдо, которое понравится даже самым привередливым едокам. Сливочный сыр делает кашу особенно вкусной, а курочка получается сочной и пряной.

Ингредиенты

  • Куриные бедра — 500 г
  • Гречка — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливочное масло — 20 г
  • Растительное масло — 20 мл
  • Сливочный плавленый сыр — 2 ст. л.
  • Вода — 200 мл
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Специи: соль, паприка, овощная приправа — по вкусу
  • Лавровый лист — 1 шт.

Приготовление

1. Обжариваем курицу: на смеси растительного и сливочного масел обжарьте кусочки куриных бедер 5 минут до румяной корочки.

2. Добавляем овощи: положите нарезанные лук, морковь и чеснок. Обжаривайте до мягкости овощей.

3. Вводим гречку: засыпьте промытую гречку, перемешайте и прогрейте 2 минуты.

4. Томим под крышкой: Влейте кипяток, добавьте сливочный сыр и лавровый лист и варите 10 минут, затем влейте теплые сливки и варите еще до готовности.

Ранее мы делились рецептом «Мясных ежиков». Гречку по такому рецепту полюбят все!

 