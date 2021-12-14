«Слишком сложно»: Путин об ограничениях на транспорте к Новому году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед выбором подарка на Новый год стоит понаблюдать за интересами и желаниями ребёнка, посоветовала психолог, специалист по детско-родительским отношениям, мама пятерых детей Карина Рихтере. Она порекомендовала заранее предупредить детей, что Дед Мороз едва ли подарит им последний iPhone, пишет «Радио 1».

Мы наблюдаем за интересами и пожеланиями детей и заранее обсуждаем, что, например, за 13 iPhone — это не к Деду Морозу. Важен не столько подарок, сколько состояние родителей, их желание...