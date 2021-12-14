«Слишком сложно»: Путин об ограничениях на транспорте к Новому году

В период новогодних праздников введение системы электронных сертификатов на транспорте создаст много трудностей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Так он прокомментировал доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта РФ Виталия Савельева о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте.
Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей, — сказал Путин.