Ученый оценил вероятность столкновения астероида с Землей Ученый РАН Моисеев: столкновение Земли с астероидом маловероятно, страх раздут СМИ

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Ученые обнаружили в космическом пространстве тысячи астероидов, которые теоретически могут представлять угрозу для Земли, но конкретной непосредственной опасности они не представляют, рассказал NEWS.ru научный руководитель Института космической политики, ученый РАН Иван Моисеев. По его мнению, страхи перед столкновением с таким космическим телом в обществе во многом раздуваются масс-медиа, а риск столкновения маловероятен.

Астероиды существовали всегда, но в начале 1990-х США начали реализовывать программу по их исследованию, которая стала международной. В рамках этой программы было открыто огромное количество астероидов, тысячи из них представляют потенциальную опасность, но про всех из них известно, что конкретной опасности пока нет. Но в связи с этими открытиями и интересом, возникшим к данной проблеме, подтянулась пресса, — заявил Моисеев.

Он добавил, что самое главное — это выследить астероид. Чем раньше будет известно, что он идет на столкновение с Землей, тем больше разного рода возможностей, чтобы это предотвратить. При этом Моисеев подчеркнул, что такая опасность крайне низка.

Одного из высокопоставленных российских военных, которого уже нет в живых, как-то спросили, что он предпринимает для борьбы с астероидами. Он ответил, что вероятность термоядерной войны на много порядков выше, чем столкновение с астероидом. И он прав — это слишком раздутая история, потому что столкновение маловероятно, — добавил Иван Моисеев.

Ранее он также рассказал NEWS.ru, что в России не существует федеральной программы по борьбе с астероидами, создание которой анонсировали в Роскосмосе и РАН в 2019 году.

До этого Центр изучения околоземных объектов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщил, что 23 августа к земле приблизится потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров. Уточняется, что небесное тело пролетит на расстоянии 6 млн километров от планеты.