ВСУ начали сбрасывать на Донбасс ПФМ-1 «Лепесток». Уже больше десяти человек пострадали. Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги пообщался с одним из них. Молодого человека доставили в операционную республиканской травматологической больницы, где оказывают всю необходимую помощь. Заместитель директора этого лечебного учреждения Вадим Оноприенко рассказал про количество пострадавших, какие повреждения наносят противопехотные мины, зачем их раскидывают над городом. Взгляд местных жителей на происходящее в ДНР — в материале NEWS.ru.