«Слеза течет по моей щеке»: Навального впервые показали на видео из Ямала Навального впервые показали на видео после перевода в ИК-3 на Ямале

Оппозиционера Алексея Навального впервые вывели по видеосвязи в суд из исправительной колонии №3 на Ямале, известную как «Полярный волк», сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В обращении к судье Навальный поприветствовал всех и заявил, что «слеза течет по его щеке».

Это первое появление Навального на публике после Нового года и перевода в другое исправительное учреждение. На связи с Ковровским городским судом, где рассматривается иск оппозиционера к Владимирской колонии, он подчеркнул, что сейчас условия его содержания лучше.

Ранее сообщалось, что Навального в 24-й раз отправили в штрафной изолятор. Он получил семь суток ШИЗО после выхода с карантина в ИК-3. Как сообщается в его Telegram-канале, температура воздуха в районе, где расположена колония, не опускалась ниже 32 градусов мороза. Навальный также заявил, что в штрафном изоляторе другой распорядок дня и прогулки разрешаются после обеда.