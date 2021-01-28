«Вам с этим жить»: Слепаков ответил обиженным на него соратникам Навального

https://static.news.ru/photo/329a77d8-621b-11eb-b8e4-fa163e074e61_660.jpg Семён Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен Семён Слепаков ответил на критику соратников оппозиционера Алексея Навального, заподозривших его в ретрансляции позиции властей через творчество. Юморист заявил, что всё написанное и сказанное им является его личной гражданской позицией.

Публичную перебранку вызвало стихотворение Слепакова, в котором тот с иронией, но нелестно отозвался о протестных акциях, прошедших в России 23 января. Он перечислил самые известные случаи стычек людей на улицах с правоохранителями, отметив, что добро «стало злей, чем зло».

В комментариях к публикации шоумена в Instagram супруга оппозиционера Юлия Навальная предположила, что тот, видимо, надеется стать акционером «Газпрома». Вероятно, это была отсылка на песню Слепакова, в тексте которой лирический герой желает быть акционером нефтегазовой корпорации, а больше ничего не хочет.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков высказался более язвительно. Он заявил, что от стихов Слепакова «пахнет» экскрементами и что «кремлёвский темник в стихах, это всё равно кремлёвский темник».

На это Слепаков заявил, что не понимает, почему оппозиционерам не нравится, когда он выражает своё мнение о происходящих событиях в стране.

Это тоже мой взгляд на происходящие события. Или моя позиция вас устраивает, только когда она совпадает с вашей? — ответил Слепаков.

Если же представителям оппозиционера не нравится его позиция, они вправе вырезать его песни из своих «прекрасных фильмов», добавил сатирик.

Волкову же его ответ был столь же суров, как и изобличительная отповедь. Он сообщил оппоненту две новости: «Хорошая — у вас нет ковида. Плохая — от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте».

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Тысячи участников протестов были задержаны силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Вскоре после этого в блогосфере разразился скандал. Некоторые из них стали выкладывать присланные им коммерческие предложения, где был предложен шаблон критики Навального и протестных акций. Стоимость варьировалась от двух до нескольких десятков тысяч рублей. При этом у целого ряда блогеров в Instagram и TikTok действительно вышли публикации, совпадающие с обнародованными инструкциями.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле отказались вести диалог с представителями оппозиции, назвав их «молодчиками с улиц». При этом, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власть готова к диалогу с «недовольными гражданами», если те соблюдают закон.