Слепаков написал стих о «жалких» нападках сторонников Навального

https://static.news.ru/photo/d584de8c-625e-11eb-9d5f-fa163e074e61_660.jpg Семён Слепаков Фото: vk.com/semenslepakov

Комедиант и певец Семён Слепаков в стихотворной форме ответил на критику сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые атаковали его в социальных сетях после того, как он выразил негативное отношение к несанкционированным акциям 23 января.

Стихотворение, в котором юморист описал инциденты на незаконных акциях, вызвал бурную реакцию ближайших сторонников арестованного блогера. В новом произведении в Instagram Слепаков говорит об отсутствии желания и времени «отбиваться от оравы», поднявшей «истошный вой».

Ваш праведный и столь истошный вой // Не очень мне приятен как поэту, // Но, поразмыслив, я кладу на эту // Агрессию свой орган половой, — написал комедиант.

Он призвал критиков «оставить жалкие нападки» и напомнил, что мы все — граждане одной большой страны.

И кто с какой бы ни был стороны, // Давайте хоть чуть-чуть беречь друг друга, — добавил Слепаков.

Ранее шоумен в стихотворной форме прокомментировал прошедшие в стране несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Артист заметил, что сам не присоединился к митингам. Слепаков пошутил, что эти строчки будут читать вместо последнего слова в суде, а также кричать на площадях. Он также в юмористической форме отметил, что стражи правопорядка побросают дубинки и пойдут обнимать сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (объявлен в России иностранным агентом) Любовь Соболь.

Дальше по тексту говорится, что российское правительство не устроят такие литературные изыскания комедианта и стих, скорее всего, запретят. Однако Слепаков выразил надежду, что его поэзию начнут распространять подпольно и даже президент РФ Владимир Путин когда-нибудь оценит её. В конце юморист признаётся, что просто уснул на пляже у ноутбука и на самом деле не написал ни единой строчки. При этом желание выходить на митинги пропало, зато появилось желание вновь вернуться к комфорту и покою.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом.

Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. В связи с этим прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, писал NEWS.ru.