Проезжающих транзитом через РФ обязали иметь справку об отсутствии COVID-19

https://static.news.ru/photo/82198bb6-d344-11ea-a1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранцы, которые прибывают в Россию, должны будут иметь справку об отсутствии коронавируса уже при посадке в самолёт. Это касается в том числе транзитных пассажиров.

Соответствующее постановление выпустил глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Справка может быть на русском или английском языках. Уточняется, что исследование на COVID-19 должно быть выполнено методом ПЦР не ранее чем за три дня до прибытия в РФ.

Ранее стало известно, что российские туристы смогут посетить Кубу без справки об отсутствии COVID-19. Об этом NEWS.ru рассказали в кубинском посольстве в Москве. Тест на инфекцию россиянам смогут сделать уже после прибытия на остров. Представители России и Кубы рассматривали возможность возобновления авиасообщения с 15 сентября, однако первый рейс «Аэрофлота» в Гавану состоится лишь 17 сентября.