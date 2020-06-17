Следует избегать необдуманных трат: Нилов о выплатах родителям-одиночкам

https://static.news.ru/photo/af5e05e4-b0c0-11ea-ac8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов оценил предложение Национального родительского комитета о временных выплатах родителям, одним воспитывающих детей.

По словам парламентария, поддерживать нуждающихся родителей, разумеется, нужно, и государство уже помогает, вне зависимости от того, одинокие они или нет. Социальные выплаты на детей получают оказавшиеся в сложной финансовой ситуации россияне.

Критерий нуждаемости определяется по подушевому доходу семьи. Если он меньше двух прожиточных минимумов, тогда на ребёнка до трёх лет выплачивается один прожиточный минимум, от трёх до семи лет — половина, — рассказал телеканалу «360» Нилов.

Он добавил, что серьёзно обсуждать предложение родительского комитета можно только после того, как его оформят в виде поправок к конкретным законам и определят критерии нуждаемости. Это нужно для того, чтобы исключить ситуации, когда матери специально не вписывают данные отца в свидетельство о рождении ребёнка, чтобы получать повышенные выплаты.

Нилов отметил, что комитет положительно относится к любым мерам социальной поддержки. Однако, сказал он, государству следует избегать необдуманных трат, а помощь должны получать те, кто в ней действительно нуждается.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что временные денежные выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей, будут несправедливыми по отношению к полным семьям. По её словам, предложение, с которым выступили члены Национального родительского комитета, вряд ли примут, потому что дети должны находиться в равных условиях, вне зависимости от состава семей, в которых они растут.

Её коллега, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что предложение установить до конца года дополнительное пособие для родителей-одиночек, в принципе, хорошее, но требует детального изучения. Она напомнила, что в России отдельное пособие матери-одиночке в 2020 году не выплачивается. Все поощрения и льготы государство производит на общих основаниях, для матерей любого статуса, а ежемесячные или ежеквартальные выплаты одинокие матери получают из региональных бюджетов.

Как писал NEWS.ru, дополнительное пособие для матерей-одиночек может появиться в России. Обращение в Госдуму с просьбой поддержать одиноких отцов и матерей направил Национальный родительский комитет. В стране из-за пандемии сложилась непростая экономическая ситуация. И родители-одиночки по-прежнему являются самой незащищённой социальной группой несмотря на то, что детям уже выплачены пособия, считают в комитете.

Поэтому предлагается ввести ежемесячную компенсацию одиноким матерям и отцам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. В письме особо оговаривается, что для таких категорий родителей должны быть сохранены все пособия и льготы.