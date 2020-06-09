Следствие заинтересовалось задержанием женщины в парке в Сургуте

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Работающие в Сургуте следователи начали проводить проверку по факту задержания женщины, отдыхавшей на городском парке, с применением силы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Инцидент произошёл днём 8 июня. Полицейские увидели двух женщин, загорающих на пляже, и попросили их покинуть место отдыха, напомнив о режиме изоляции на фоне пандемии. Проводящие время на свежем воздухе представительницы прекрасного пола ответили правоохранителям отказом. Тогда сотрудники МВД заявили, что женщинам предстоит пройти с ними в участок. Это заявление служителей правопорядка также было проигнорировано.

Полицейские после этого встретились ещё и с физическим сопротивлением. Одна из женщин стала снимать происходящее на камеру, сбив при этом видеофиксатор с груди правоохранителя. Она пыталась убежать от полицейских, но в итоге её задержали, используя наручники.

Следствие ознакомилось с показаниями и видеоматериалами и начало проверку по факту применения силы в отношении россиянки.

По информации интернет-агентств, а также видеозаписи, размещённой на сайтах, сотрудники полиции во время задержания одной из женщин повалили её на землю и некоторое время удерживали, после чего поместили в служебный автомобиль, — приводит РИА Новости сообщение СУ СК.

Как ранее передавал NEWS.ru, пятеро сотрудников правоохранительных органов задержали в одном из местных ресторанов во время застолья. Полицейские попали в руки к своим коллегам за нарушение самоизоляции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.