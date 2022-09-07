Озвучена основная версия убийства бизнесмена в Москве 112: мужчину в центре Москвы могли убить из-за бизнеса

Причиной убийства бизнесмена 1972 г. р. в центре Москвы, мог стать конфликт из-за предпринимательской деятельности, сообщает Telegtam-канал «112». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, говорится на сайте столичной прокуратуры. Согласно информации Telegram-канала Mash, убитый на набережной Тараса Шевченко — 50-летний бизнесмен Михаил Котов, который, предположительно, являлся главой фирмы «Химфуд», занимающейся пищевыми добавками.

Известно, что возможный убийца, застреливший мужчину задержан, сейчас он находится на допросе в правоохранительных органах. По информации Mash, подозреваемый в убийстве — 46-летний Лема Ибрагимов, который занимался строительным бизнесом и продажей овощей и фруктов в Москве, передвигался на автомобиле «Mercedes» Е-класса. Следственный комитет выясняет, что подтолкнуло мужчину на этот шаг. Автомобиль, в котором найдено тело, по информации 112, принадлежит 50-летней москвичке Наталии Котовой.

Труп мужчины с огнестрельными ранениями 7 сентября обнаружили сотрудники столичного ДПС. Тело находилось в автомобиле Mercedes на набережной Тараса Шевченко.

В начале июня стало известно, что киллер застрелил 62-летнего армянского предпринимателя с российским гражданством Оганеса Камаряна. По данным различных источников, в Армении он находился в розыске по подозрению в организации заказного убийства криминального авторитета Рафика Мадояна, некогда близкого к умершему вору в законе Аслану Усояну по прозвищу Дед Хасан. Известно, что в апреле Камаряна задерживали по запросу Интерпола.