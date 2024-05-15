Следствие усомнилось в принадлежности подразделений ДНР к ВС РФ «Коммерсант»: пермский СК поставил под сомнение принадлежность войск ДНР к ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Следователь СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю не стал приостанавливать уголовное дело в отношении экс-замначальника исправительной колонии № 37 Андрея Шварева, сообщает «Коммерсант». По данным издания, следствие усомнилось в принадлежности подразделения, в котором сражался обвиняемый, к Вооруженным силам России.

Отмечается, что Шварев заключил контракт и участвовал в боях в районе Донецка в составе отдельного формирования «Каскад» внутренних войск МВД Донецкой Народной Республики. В начале апреля он был задержан на территории ДНР, а позже его арестовали в Перми по обвинению в получении взяток.

Из материала следует, что командование внутренних войск МВД ДНР обратилось с ходатайством к следователю о приостановлении дела на основании изменений в Уголовно-процессуальном кодексе, обязывающих делать это, если фигурант был призван на службу в ВС РФ или заключил контракт в военное время. Однако следствие указало, что заявители не предоставили документов о том, что внутренние войска ДНР относятся к ВС РФ или созданным Минобороны добровольческим формированиям.

Как заявил «Коммерсанту» адвокат Иван Хозяйкин, формирование, в котором служил Шварев, входит в состав регулярных подразделений ДНР, а значит, и в состав российских силовых структур. По его словам, в администрацию президента и председателю СКР Александру Бастрыкину направлены заявления с просьбой разобраться в ситуации.

Складывается достаточно странная ситуация. Если следствие считает его (Андрея Шварева. — NEWS.ru) гражданским человеком, то на каком основании на территории ДНР, которая была включена в состав России, ему выдали оружие и отправили в бой? — задался вопросом защитник.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что в Минобороны РФ идет серьезная работа по борьбе с коррупцией. По его словам, он ожидает в ближайшее время отставки некоторых заместителей в ведомстве.