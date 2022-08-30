Следствие потребовало заочно арестовать экс-депутата Госдумы Пономарева

Фото: Sergei Chuzavkov/ТАСС

Илья Пономарев

Следствие потребовало заочно арестовать бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, проживающего на Украине, за распространение фейков об армии РФ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Коптевского суда Москвы. В 2019 году Пономарев получил гражданство Украины и активно участвует в политической жизни страны.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании Пономареву Илье Владимировичу, обвиняемому по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти» меры пресечения в виде заочного ареста, — сообщили в суде.

Пономарев ранее озвучил свою версию убийства политолога Дарьи Дугиной. По его словам, это совершила некая Национальная республиканская армия. Себя и свои медиаресурсы Пономарев объявил рупором этой организации. Также он поддержал убийство журналистки. Никаких доказательств существования террористического подполья при этом Пономарев не привел.