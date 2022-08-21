Следствие считает убийство Дугиной заказным

Фото: СК РФ

Уголовное дело, возбужденное по факту гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной, передадут в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила руководитель отдела взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко. Следователи предполагают, что смерть девушки — это результат заказного, спланированного убийства.

С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер, — указано в сообщении ведомства.

Следствие также подтвердило, что автомобиль Дугиной загорелся из-за взрывного устройства. Эксперты установили, что оно было заложено под днищем со стороны водителя.

В настоящее время следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК России продолжают осмотр места происшествия. С участием специалиста-взрывотехника осмотрен сгоревший автомобиль, который затем эвакуировали на специальную стоянку.

В СК также отметили, что сейчас назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая. Кроме того, изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля.

В ближайшее время следователи допросят охранников и сотрудников ГИБДД, находившихся на парковке с машиной Дугиной. Камер на месте, где стояло авто журналистки, нет, однако показания очевидцев, возможно, дадут какие-то зацепки следствию.

Дочь философа погибла из-за взрыва автомобиля накануне вечером, когда возвращалась после участия в фестивале, где читал лекцию ее отец. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado загорелся на ходу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

В Совете Федерации смерть Дарьи связали с профессиональной деятельностью ее отца, философа и политолога Александра Дугина. Как сообщил сенатор Владимир Джабаров, у общественного деятеля не было своего бизнеса и иных причин быть не может.