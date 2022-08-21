Следствие ищет следы украинских спецслужб в убийстве Дугиной РЕН-ТВ: следствие рассматривает причастность украинских спецслужб к убийству Дугиной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Криминалисты и следователи рассматривают причастность украинских спецслужб к убийству политолога Дарьи Дугиной, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией. В качестве основной версии преступления названо убийство по мотивам общественной деятельности. По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов отбрасывают версии, основанные на личных конфликтах погибшей и ее отца — идеолога «русского мира», философа Александра Дугина.

В качестве основных версий покушения на Дарью Дугину рассматриваются убийство по мотивам общественной деятельности и причастность к подрыву ее авто украинских спецслужб. При этом отрабатываются и версии, связанные с личными конфликтами погибшей и ее отца философа, общественного деятеля Александра Дугина, — сообщил собеседник телеканала.

Он добавил, что правоохранителями были изъяты более десять видеорегистраторов, запечатлевших момент взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась Дугина. Криминалисты анализируют видеоматериалы.

Собеседник отметил, что на машину Дугиной установили безоболочное самодельное взрывное устройство около 800 граммов в тротиловом эквиваленте. При этом в ТАСС сообщили, что мощность взрывчатки, заложенной под днище внедорожника Land Cruiser Prado, составила 400 грамм в тротиловом эквиваленте.

Заведующий кафедрой истории русской философии МГУ Михаил Маслин в разговоре NEWS.ru предположил, что убийство Дугиной заказное и адресовано ее отцу, общественному деятелю и идеологу русского мира Александру Дугину. По его словам, девушка была дочерью своего родителя — патриотично настроенной.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к убийству. Чиновник назвал произошедшее результатом борьбы политических группировок в России. В том, как произошла трагедия и кого стоит подозревать в покушении в первую очередь, разбирался NEWS.ru.