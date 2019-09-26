https://static.news.ru/photo/89db4a58-e103-11e9-b786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Следствие направило в суд ходатайство о продлении домашнего ареста Сергею Фомину. Он обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство поступило вчера. Рассмотрение назначено на 11:00 30 сентября в зале 24, — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Адвокат Фомина Алексей Веселов заявил, что его пока не уведомляли о ходатайстве и официальной информацией он не располагает.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти. Фомин известен как участник акции, который якобы прикрывался чужим ребёнком, чтобы пройти оцепление. Позже отец ребёнка Дмитрий Проказов рассказал, что Фомин является их родственником. Самих Проказовых прокуратура намерена лишить родительских прав. Изначально сообщалось, что Фомину предъявят обвинение в организации массовых беспорядков, но позже статья сменилась на участие в них.

Суд отправил Фомина в СИЗО 9 августа. 3 сентября Фомину изменили меру пресечения на домашний арест по ходатайству следствия.

Ранее News.ru писал о том, что суд освободил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло.