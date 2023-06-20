Следствие просит продлить домашний арест Блиновской ТАСС: следствие просит продлить домашний арест Блиновской до 26 июля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

Представители Следственного комитета требуют продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской еще на один месяц, вплоть до 26 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Судебное заседание, в ходе которого будет рассмотрена возможность продления ареста, назначено на 21 июня, уточнил представитель суда.

В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской. Заседание назначено в 12:00 мск 21 июня, — рассказал собеседник агентства.

27 апреля Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, она получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей блогер легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года, утверждают в СК.

В незаконной деятельности блогера были задействованы ее супруг и их знакомые. Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 мая сообщил, что Блиновская в рамках уголовного дела выплатила лишь 10 млн рублей. Он назвал эту сумму мизерной в отношении всего долга перед государством.