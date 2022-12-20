Следствие просит оставить коммерческого директора Собчак в СИЗО до 24 марта

Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Кирилл Суханов

Следствие попросило суд оставить коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева под стражей до 24 марта. Суханов, Романовский и Бигаев проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Следствие просит суд продлить срок содержания под стражей Суханову, Романовскому (Кузьмину) и Бигаеву на три месяца, до 24 марта, — приводит ТАСС слова представителя суда.

Сообщается, что заседание по продлению меры пресечения назначено на 22 декабря.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты якобы требовали у Чемезова деньги в обмен на удаление из Telegram-канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. Предполагается, что канал принадлежит Собчак, но она это отрицает.

Некоторое время назад телеведущая написала пост в Telegram с извинениями в адрес Чемезова. По словам Собчак, ее коллеги, которые в настоящее время проходят по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о содеянном.