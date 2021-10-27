Следствие попросило арестовать экс-главу «Автодора»

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу до 11 декабря бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, ущерб от его действий оценён в 2 млрд рублей.

В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря в отношении Кельбаха Сергея Валентиновича, — цитирует агентство сообщение.

В 2019 году сообщалось, что в отношении Кельбаха возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями». Его подозревают в неправомерном использовании средств при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Ранее правоохранительные органы Черногории арестовали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по запросу Интерпола после длительного розыска. Экс-чиновнику вменяют незаконное получение взятки более 340 млн рублей в период с 2012 по 2018 год.