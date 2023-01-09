Следствие просило заочно арестовать предпринимателя Зимина

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Следствие просит заочно выдать санкцию на арест предпринимателя Бориса Зимина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Суд 11 января рассмотрит ходатайство о заочном избрании меры пресечения, — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Зимина может быть связано со сделкой по отчуждению акций каршеринговой компании BelkaCar LTD. МВД объявило бизнесмена в розыск. Следствие попросило арестовать его на срок до 15 февраля 2023 года. Сам предприниматель, по информации из открытых источников, с 2020 года живет в Израиле. В сентябре 2022 года Минюст внес Бориса Зимина в реестр иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину.

Борис Зимин — сын Дмитрия Зимина, основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия». Фонд был признан НКО — иностранным агентом и ликвидирован в 2015 году. Зимин также является основным публичным спонсором оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).