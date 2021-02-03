Следствие предъявило обвинение участнице Pussy Riot Алёхиной

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Участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной предъявили обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических прав. Об этом журналистам рассказал её адвокат Даниил Берман.

Сегодня следователем Главного следственного управления Следственного комитета России Марии было предъявлено обвинение. Виновной она себя не признает, считает обвинение надуманным и абсурдным, — цитирует «Интерфакс» защитника.

Берман добавил, что Алёхина дала следствию «небольшие» показания, но от подробных комментариев отказался.

По версии следствия, Алёхина подстрекала к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло угрозу массового заболевания людей. Речь идёт об акциях протеста в Москве 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, после которой участница Pussy Riot была задержана и помещена под домашний арест.

По делам о нарушении санэпидправил были также задержаны и помещены под домашний арест Олег Навальный и Любовь Соболь. Мария Алёхина, помимо прочего, была оштрафована на 30 тысяч рублей за организацию несанкционированного публичного мероприятия.

Как сообщал NEWS.ru, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь вызвали 4 февраля в Следственный комитет для предъявления обвинения по так называемому санитарному делу.