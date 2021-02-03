Следствие предъявило обвинение Олегу Навальному

https://static.news.ru/photo/9a1357d6-6649-11eb-8cc9-96000091f725_660.jpg Олег Навальный Фото: Пресс-служба Тверского суда

Следственный комитет предъявил обвинение Олегу Навальному по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконный акций протеста в Москве 23 января. Об этом журналистам рассказал его адвокат Никос Параскевов.

Было предъявлено обвинение, — цитирует защитника РИА Новости.

По словам Параскевова, следователи считают, что Навальный подстрекал к нарушению санэпидправил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 Уголовного кодекса).

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом в список иноагентов) Любови Соболь, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.

Как сообщал NEWS.ru, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь вызвали 4 февраля в Следственный комитет для предъявления обвинения по так называемому санитарному делу.

23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.