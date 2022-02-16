Следствие потребует ареста матери, выбросившей новорождённого из окна
Анна Акимова
Анна Акимова
11:07, 16 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста для женщины, выбросившей из окна своего новорождённого ребёнка, передаёт пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ. Она задержана, возбуждено дело в соответствии с ч. 3 ст. 30 ст. 106 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка).
В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе следственных действий 30-летняя женщина показала на месте, как совершила преступление.
Ранее адвокат Лев Тропин рассказал NEWS.ru, что матери, выбросившей из окна ребёнка, может грозить реальный тюремный срок.
Инцидент произошёл на юго-востоке Москвы. Женщина после домашних родов положила новорождённого сына в полиэтиленовый пакет и выбросила из окна квартиры на четвёртом этаже. Мальчик выжил. Он и мать были госпитализированы.