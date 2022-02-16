Следствие потребует ареста матери, выбросившей новорождённого из окна

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НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи обратился в Минздрав России за разрешением на проведение клинических исследований новой вакцины от COVID-19. Как рассказал директор центра Александр Гинцбург, препарат был создан на основе разных штаммов COVID-19, в том числе «дельта» и «омикрон», пишет «Интерфакс».

Мы обратились в Минздрав, весь пакет документов туда подан для получения разрешения на проведение клинических исследований вакцины на основе вирусоподобных частиц. В её составе различные S-белки коронавируса, включая «омикрон» и...