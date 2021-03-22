Следствие попросило суд арестовать пензенского губернатора Белозерцева

https://static.news.ru/photo/b67e22a2-8ae8-11eb-b020-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: pnzreg.ru

Ходатайство следствия об избрании губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в Басманный суд Москвы.

Наряду с чиновником следствие просит арестовать бизнесмена Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супругу Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, а также Геннадия Маркова и Фёдора Федотова. В случае удовлетворения судом ходатайства, они будут помещены в СИЗО до 20 мая, сообщает ТАСС.

Белозерцев и указанные лица были задержаны 21 марта по делу о взяточничестве. По версии следствия, губернатор в период с января по сентябрь 2020 года получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова более 31 млн рублей за предоставление «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

При обыске по месту жительства чиновника были обнаружены запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекция дорогих часов и другие предметы роскоши.

Губернатору и соучастникам предъявлено обвинение во взяточничестве. Свою вину он признавать отказывается.

Как писал NEWS.ru, Белозерцеву грозят обвинения ещё по трём статьям УК РФ — о злоупотреблении и превышении полномочий и халатности. Они могут быть предъявлены по результатам проверки его финансово-хозяйственной деятельности на посту главы области.