Сотрудники Следственного комитета попросили продлить срок заключения под стражей бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова до конца марта 2020 года. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам сообщила пресс-секретарь Басманного суда в Москве Ирина Морозова.
По её словам, инстанция рассмотрит соответствующее ходатайство СК в течение недели.
В суд поступило ходатайство следователя о продлении в отношении Абызова меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 марта. Дата заседания будет назначена в ближайшее время, — приводит «Интерфакс» слова Ирины Морозовой.
ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж. Позже к начальным обвинениям прибавились незаконное предпринимательство и легализация 30 млрд рублей. Бывший министр по-прежнему находится в СИЗО.
Как ранее писал NEWS.ru, Басманный суд арестовал активы бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.