Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

63% граждан считают, что в России есть люди, осуждённые за политические взгляды и «стремление участвовать в политической жизни». Это самый высокий показатель за время проведения опросов с 2004 года.

В 2018 году так думала только половина респондентов, а в 2017-м — 44%, сообщает Левада-Центр. В январе 2020 года в списке политических заключённых правозащитного центра «Мемориал» указаны 63 человека. В...