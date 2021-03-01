Следствие попросило продлить срок ареста Фургалу до июня

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Представители Следственного комитета попросили продлить до июня срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом в разговоре с журналистами в понедельник, 1 марта, сообщила пресс-секретарь Басманного суда в Москве Ирина Софинская.

Сергей Фургал был задержан в июле прошлого года по обвинению в организации заказных убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Также он обвиняется в покушении на предпринимателя Александра Смольского. Арест экс-главы региона вызвал массовые митинги в регионе, которые продолжались до января. Сам Фургал свою вину не признаёт.

В настоящее время бывший чиновник находится в СИЗО «Лефортово».

В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 8 июня, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря инстанции.

Дату рассмотрения ходатайства суд пока не назначил.

Как ранее передавал NEWS.ru, Фургал переживает из-за отсутствия поздравлений к праздникам. Он не получил ни одного поздравительного письма на Новый год, день рождения, День защитника Отечества.