Следствие попросило продлить арест обвиняемому в госизмене Сафронову

https://static.news.ru/photo/c7e4c86c-e93e-11ea-8b31-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайство о продлении срока ареста советнику Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов.

По словам юриста, рассмотрение ходатайства назначено на 2 сентября, сообщает ТАСС.

Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

Ранее в квартире Сафронова и в доме его матери прошли обыски. В ходе которых силовики изъяли компьютер, мобильные телефоны флешки и другие носители информации. Как писал NEWS.ru, защита попыталась обжаловать эти следственные действия, но Мосгорсуд признал их законными.