Следствие попросило продлить арест обвиняемому в госизмене Сафронову

Следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайство о продлении срока ареста советнику Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов.
По словам юриста, рассмотрение ходатайства назначено на 2 сентября,
Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.
В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.
Ранее в квартире Сафронова и в доме его матери прошли обыски. В ходе которых силовики изъяли компьютер, мобильные телефоны флешки и другие носители информации. Как писал NEWS.ru, защита попыталась обжаловать эти следственные действия, но Мосгорсуд признал их законными.
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