https://static.news.ru/photo/80da3dce-36fd-11ea-9218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ попросил Солнцевский суд Москвы прекратить уголовное преследование и оштрафовать бывшего руководителя таможни аэропорта Внуково генерал-майора Юрия Шебуняева, обвиняемого в контрабанде.

По данным источника ТАСС, материалы о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлены в судебное учреждение. Теперь суд либо согласится с органами дознания и оштрафует Шибуняева, либо откажет и вернёт дело для составления обвинительного заключения.

Уголовное дело о контрабанде товаров из Турции через аэропорт Внуково было возбуждено в апреле 2016 года. Вскоре после этого Шебуняев, ставший подозреваемым по делу, покинул Россию. В сентябре того же года его объявили в международный розыск. В январе 2017 года Юрия Шебуняева заочно арестовали.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2019 года российские правоохранительные органы задержали несколько высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы в рамках дела о крупных махинациях. В числе задержанных оказались глава управления таможенного расследования Александр Кизлык, его заместитель и замы руководителей Внуковской и Домодедовской таможен. Одним из эпизодов обвинения Кизлыка предположительно стало пособничество жене посла Кении, которая пыталась ввезти в Россию незадекларированную валюту.