https://static.news.ru/photo/ee06980a-6b61-11ea-9974-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Представители следствия подтвердили намерение родных Анастасии Ещенко, убитой историком Олегом Соколовым, предъявить к обвиняемому в преступлении гражданский иск. Об этом журналистам сообщил адвокат подсудимого Александр Почуев.

По словам юриста, семья Ещенко собирается подать гражданский иск с требованиями о компенсации морального и материального вреда. Сумма предполагаемых выплат родным убитой — не менее 10 млн рублей.

Как отметил Почуев, о намерении родственников аспирантки он сам узнал из СМИ.

О намерении предъявить гражданский иск о компенсации морального и материального вреда в сумме не менее 10 миллионов рублей мне стало известно ещё в декабре прошлого года. Эта же информация была подтверждена следствием, — приводит слова Почуева ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Олега Соколова заявил, что убийство аспирантки Анастасии Ещенко произошло на «пике травли», а историк стал жертвой манипуляций третьих лиц. Адвокат сообщил, что некая анонимная девушка заявила в Интернете, что историк якобы похитил её и пытал. Эта девушка была установлена и допрошена следствием. Александр Почуев подчеркнул, что её показания не были подтверждены.