Следствие подтвердило личность убитой в Тюмени школьницы

Тело восьмилетней девочки, которое нашли в Тюмени, действительно принадлежит пропавшей 30 июня школьнице. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передаёт издание «Lenta.ru».

Светлана Петренко сообщила , что личность погибшей установили в ходе первичных следственных действий.

Расчленённое тело ребёнка нашли в пакете у водоёма неподалёку от АЗС на улице Домостроителей. Следователи предположили, что останки принадлежат восьмилетней школьнице Анастасии Муравьёвой, которая пропала в начале лета. Вероятно, тело убитой на место подбросили, так как до этого территорию осмотрели полицейские и волонтёры.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области нашли тело пропавшей девятилетней девочки с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что девочка ушла с незнакомым мужчиной.