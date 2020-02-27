https://static.news.ru/photo/54db3be6-5986-11ea-bc63-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Срок следствия по делу заместителя гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова, подозреваемого в мошенничестве, продлён до 30 мая.
По делу необходимо провести ряд выемок, обысков и допросов свидетелей. В связи с этим срок следствия продлён до 30 мая, — передаёт ТАСС со ссылкой на следователя, выступившего в Басманном суде Москвы.
Ранее суд взял под стражу Владимира Александрова. Его подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, ущерб от действий задержанных исчисляется 250 млн рублей. Им вменяют махинации при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонними компаниями, несмотря на то что в «Аэрофлоте» работают несколько десятков штатных юристов. Обвиняемые настаивают на своей невиновности, писал NEWS.ru.