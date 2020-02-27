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Следователи в Краснодарском крае раскрыли убийство восьмилетней девочки спустя четыре года после совершения преступления, изучив уличные надписи, которые, как выяснилось, оставил убийца.

В январе 2020 года в одном из населённых пунктов Краснодарского края на стенах зданий появились надписи о местонахождении тела ребёнка, пропавшего в посёлке Звезда в июне 2016 года. Следователи выехали...