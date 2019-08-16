Силовики завершили расследование дела Кирилла Жукова, поднявшего забрало шлема омоновца во время митинга за честные выборы 27 июля в Москве, сообщила его адвокат Светлана Байтурина. Мужчину обвиняют в насилии по отношению к представителю власти.
В настоящий момент подзащитный знакомится с материалами, передаёт её слова
2 августа Пресненский суд арестовал Жукова за участие в акции 27 июля до 27 сентября. Кроме него фигурантами по этому делу проходят ещё 12 человек, они также находятся под стражей.
30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти. В частности, следствие считает, что Жуков намеренно ударил по шлему сотрудника Росгвардии.
Ранее News.ru писал, что суд не стал арестовывать 13-го фигуранта «дела 27 июля».