https://static.news.ru/photo/d1a39ed2-c126-11e9-821a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Силовики завершили расследование дела Кирилла Жукова, поднявшего забрало шлема омоновца во время митинга за честные выборы 27 июля в Москве, сообщила его адвокат Светлана Байтурина. Мужчину обвиняют в насилии по отношению к представителю власти.

В настоящий момент подзащитный знакомится с материалами, передаёт её слова ТАСС . В итоговую редакцию не попало обвинение по статье о массовых беспорядках.

2 августа Пресненский суд арестовал Жукова за участие в акции 27 июля до 27 сентября. Кроме него фигурантами по этому делу проходят ещё 12 человек, они также находятся под стражей.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти. В частности, следствие считает, что Жуков намеренно ударил по шлему сотрудника Росгвардии.

Ранее News.ru писал, что суд не стал арестовывать 13-го фигуранта «дела 27 июля».