Следствие назвало вербовщиком Сафронова чешского журналиста Лариша

https://static.news.ru/photo/d09db7f4-11e1-11eb-9cac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, был завербован в 2012 году Мартином Ларишем — сотрудником чешского Управления по связям с заграницей и информацией, которое подконтрольно США. Такой версии придерживается следствие.

Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. Адвокат Сафронова Иван Павлов, в свою очередь, отметил, что ему непонятны причины, по которым следствие долгое время держало в тайне имя Лариша и не указывало его в официальном обвинении. Он предположил, что имя предполагаемого вербовщика было раскрыто под давлением общественного мнения, «чтобы хоть как-то сделать обвинение более понятным».

Адвокат добавил, что следствие продолжает скрывать от Сафронова и его защиты письма, отправленные Ларишу в 2017 году, в которых, по версии ФСБ, содержатся представляющие гостайну сведения.

Пусть предъявят Ивану отправленные им три года назад письма. Тогда обвиняемый сможет дать пояснения и указать на открытые источники, в которых опубликованы содержащиеся в этих письмах сведения, — заявил адвокат.

Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

По данным СМИ, Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб. Пиар-менеджер центра Игорь Суворов, в свою очередь, отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал своего советника Ивана Сафронова профессионалом и журналистом с прекрасными источниками, которых он не раскрывал. Он допустил, что публикации Сафронова могли раздражать некоторых чиновников, но усомнился в намерениях журналиста «напакостить интересам России». Рогозин также выразил надежду на то, что приговор суда Сафронову будет оправдательным.