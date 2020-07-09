Следствие назначило Верзилову проверку на вменяемость

https://static.news.ru/photo/cb6a1758-c1e8-11ea-a661-fa163e074e61_660.jpg Пётр Верзилов Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Следствие назначило основателю «Медиазоны» и участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову психиатрическую экспертизу, сообщил адвокат активиста Леонид Соловьёв.

Петру назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он был в коме после отравления в 2018 году, — передаёт слова Соловьёва РИА Новости.

Как правило, психиатрическая экспертиза проводится амбулаторно, однако если специалисты не смогут сделать выводы по результатам обследования, может быть назначена стационарная процедура.

Верзилов был отравлен в 2018 году из-за расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Он начал самостоятельное расследование. Трагедия случилась с ним в день получения отчётов по делу, заявил экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, ссылаясь на свои личные данные.

7 июля Верзилову предъявили обвинение по делу о втором гражданстве. По данным сотрудников правоохранительных органов, помимо российского у издателя имеется гражданство Канады. Оно числится за ним с 2005 года. Теперь виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов. Сам Верзилов отказался признать вину в сокрытии канадского паспорта.

Ранее журналиста допросили в рамках «московского дела», по которому он проходит в статусе свидетеля. Затем сразу после допроса на Верзилова было совершено нападение, как он предполагает, с целью провокации. Издателя арестовали после инцидента на 15 суток за нецензурную брань в общественном месте.

Летние протесты в столице в 2019 году были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменили участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Последнее выражалось, например, в броске пластиковым стаканчиком в росгвардейца. Этот процесс получил название «московское дело».

В апреле 2020 года Верзилова арестовали за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов. Он был задержан сотрудниками полиции ОМВД по Басманному району города. Активиста обнаружили во время патрулирования в Хохловском переулке, писал NEWS.ru.