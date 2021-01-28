Следствие хочет отправить соратницу Навального Васильеву под домашний арест

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, являющейся соратницей блогера и оппозиционера Алексея Навального, может быть помещена под домашний арест. Об этом заявил её адвокат Дмитрий Джулай.

Следствие хочет выйти в суд с ходатайством о домашнем аресте для моей подзащитной Васильевой, — приводит слова юриста ТАСС.

Васильева была задержана после обыска в её квартире. Она не единственная из сторонников Навального, к кому в среду пришли сотрудники полиции. Так, обыски прошли непосредственно в квартире блогера, в студии «Навальный LIVE», где в тот момент находилась юрист Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Любовь Соболь. Кроме того, пришлось общаться с полицией пресс-секретарю ФБК Кире Ярмыш и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову. Соболь, а также брат оппозиционера Олег Навальный задержаны на 48 часов.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Силовики задержали несколько тысяч их участников, в том числе около 300 несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что задержан ещё один сторонник Навального, московский депутат Константин Янкаускас. к депутату и к его родителям пришли с обысками сотрудники полиции — обыски проводились по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Очевидно, речь идёт об участии Янкаускаса в несогласованной массовой акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, сторонником которого депутат является.