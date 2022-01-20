Следственный комитет завершил расследование по делу экс-министра Абызова

Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников завершено. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, уголовное дело и обвинительное заключение направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд, — подчеркнула Петренко.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в нём, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Михаил Абызов был задержан 26 июля 2019 года по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве. В августе прошлого года Генеральная прокуратура направила иск к Абызову и Альфа-Банку с требованием взыскать свыше $126 млн в пользу государства. Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин расценил размещённые в Альфа-Банке средства Абызова как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода.

Абызов занимал пост министра в 2012–2018 годах. По версии следствия, он с сообщниками путём обмана акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Их действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Кроме того, в отношении главного фигуранта возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности.