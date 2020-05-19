Следственный комитет возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам

https://static.news.ru/photo/909fd4ba-99e2-11ea-9290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты медицинским работникам положенных надбавок за работу с коронавирусными больными.

Об этом сообщается в пресс-релизе СК, поступившем в распоряжение РИА Новости. Дело по статье «Халатность» было возбуждено после обращения сотрудников скорой помощи Армавира, которые пожаловались на отсутствие доплат за работу в опасных условиях. Следственный отдел города предварительно провёл проверку указанных в обращении медиков фактов.

Сообщение СК не уточняет, установлены ли подозреваемые по этому делу.

Ранее оказать финансовую поддержку медработникам поручил президент РФ Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, должны получить по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Во многих регионах выплаты не были произведены или были осуществлены в объёме, отличающемся от заявленного. Как передавал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса.