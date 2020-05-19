Следственный комитет возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам

Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты медицинским работникам положенных надбавок за работу с коронавирусными больными.
Об этом
Сообщение СК не уточняет, установлены ли подозреваемые по этому делу.
Ранее оказать финансовую поддержку медработникам поручил президент РФ Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, должны получить по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.
Во многих регионах выплаты не были произведены или были осуществлены в объёме, отличающемся от заявленного. Как передавал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса.
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