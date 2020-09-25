Следователи завершили расследование дела мундепа Галяминой

https://static.news.ru/photo/da23de54-ff4c-11ea-a590-fa163e074e61_660.jpg Фото: galiamina.ru

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой, которую обвиняют в организации незаконной акции в Москве.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова, передаёт РИА Новости. Следствие установило, что в июле Гапямина разместила в Интернете публикации с призывом к участию в несанкционированном митинге. На мероприятие в итоге пришли не менее 400 человек.

При этом муниципальный депутат ранее уже привлекалась к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

По словам Ивановой, в ходе расследования правоохранители допросили более 60 свидетелей, провели судебную лингвистическую экспертизу и ознакомились с записями с камер наблюдения. Представитель СК заключила, что собранные доказательства достаточны для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

Галямина ранее подала иск к президенту России Владимиру Путину за то, что он не распространил меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции на детей старше 16 лет. К ней присоединись 50 родителей, чьи дети остались без президентских дотаций. Как писал NEWS.ru, Верховный суд иск отклонил.