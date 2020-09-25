Следователи завершили расследование дела мундепа Галяминой

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой, которую обвиняют в организации незаконной акции в Москве.
Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова,
При этом муниципальный депутат ранее уже привлекалась к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
По словам Ивановой, в ходе расследования правоохранители допросили более 60 свидетелей, провели судебную лингвистическую экспертизу и ознакомились с записями с камер наблюдения. Представитель СК заключила, что собранные доказательства достаточны для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.
Галямина ранее подала иск к президенту России Владимиру Путину за то, что он не распространил меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции на детей старше 16 лет. К ней присоединись 50 родителей, чьи дети остались без президентских дотаций. Как писал NEWS.ru, Верховный суд иск отклонил.
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