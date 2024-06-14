Следователи завели дело после возгорания машины высокопоставленного офицера СК РФ завел дело после возгорания авто замкомандира воинской части под Ростовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Управление Следственного комитета по Ростовской области возбудил уголовное дело после возгорания автомобиля, в котором ехал начальник штаба — первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский, сказано в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По факту происшествия следственными органами следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи и криминалисты регионального СУ работают на месте происшествия, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что в Ростовской области взорвался автомобиль Volvo, на котором ехал начальник штаба одной из воинских частей Вадим Собеский. По данным канала, по предварительной информации, офицер не пострадал.

До этого сообщалось, что в четверг, 13 июня, журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, в результате погиб оператор телеканала Валерий Кожин. Второй журналист — военный корреспондент Алексей Ивлиев — выжил, но лишился руки. В настоящее время он находится в стабильном состоянии, утверждается, что его жизни ничто не угрожает. По данным ТАСС, его эвакуируют в Москву.