Следователи вызвали двоих сопровождавших Навального для опроса

https://static.news.ru/photo/52d98dae-f8f8-11ea-a7e5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Сотрудники томской полиции вызвали для опроса двух сотрудников ФБК, которые сопровождали оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Представитель Томской транспортной полиции хотел вручить повестки на опрос Илье Пахомову и Марии Певчих, — цитирует её «Интерфакс».

Ярмыш добавила, что ранее СМИ сообщили о том, что их вызвали на допрос в связи с отравлением Навального. По её словам, это неточная формулировка. Пахомова и Певчих должны опросить.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru, немецкие специалисты в рамках расследования инцидента с российским политиком Алексеем Навальным обнаружили отравляющее вещество «Новичок» на бутылке воды, найденной в номере томского отеля, где останавливался оппозиционер. Бутылку вывезли за границу соратники Навального в числе прочих вещей из номера в томском отеле.