Следователи сообщили о завершении расследования по делу Ивана Сафронова

Следователи завершили расследование уголовного дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Защита начала знакомиться с его материалами, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее Мосгорсуд продлил арест журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова до 7 января. Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности некоторых материалов дела. Таким образом, общий срок нахождения Сафронова под стражей составит полтора года.

Журналист был арестован в Москве 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Вину он не признал.